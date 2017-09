Sánchez na nederlaag de gebeten hond in Chili: ‘Hij is dikker dan normaal’

Chili verloor vorige week verrassenderwijs met 0-3 van Paraguay in de Zuid-Amerikaanse WK-kwalificatiecyclus. De woede richt zich in de dagen na de wedstrijd deels op sterspeler Alexis Sánchez, die een onopvallende wedstrijd speelde. Volgens José Sulantay, voormalig bondscoach van Chili Onder-20, is Sánchez fysiek niet in goede staat.

Sulantay merkt bij La Cuarta op dat de aanvaller van Arsenal vooral druk was met zijn transfer naar Manchester City, die niet doorging. "Nu hij geen transfer heeft gemaakt, komt hij in de problemen. Hij heeft zijn teamgenoten genegeerd en geroepen dat hij naar een club wil om prijzen te winnen. Nu moet hij terugkeren bij Arsenal. Als het niet goed gaat, zullen de Engelse media hem afbranden zoals ze deden met Claudio Bravo."

In het duel met Paraguay zag Sánchez er 'absoluut niet goed uit'. "Hij is dikker dan hij normaal is. Een speler van zijn kaliber mag dat niet overkomen", stelt Sulantay. Volgens de voormalig jeugdtrainer slaagde Sánchez er niet in om de Paraguayaanse verdediging zijn hielen te laten zien. "Hij rende niet diagonaal. Het was iemand anders op het veld, dit was niet Alexis." Chili, dat vierde staat in de groep, kruist dinsdag de degens met Bolivia in een uitwedstrijd.