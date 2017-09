Modric hekelt handelswijze FIFA: ‘Ze laten zien dat ze niet om spelers geven’

De wedstrijd tussen Kroatië en Kosovo werd afgelopen zaterdag na ruim twintig minuten gestaakt. Door hevige regenval was het veld in Zagreb onbespeelbaar geworden, waarna het duel zondagmiddag uitgespeeld werd. Luka Modric hekelt de handelswijze van de FIFA rond het plannen van het restant.

Er werd namelijk zondagochtend besloten dat het duel een paar uur later uitgespeeld moest worden. “We kregen 's avond te horen dat de wedstrijd niet meer zou worden uitgespeeld”, zegt Modric tegenover de Kroatische pers. “Natuurlijk ga je een beetje later naar bed. Maar dan word je 's morgens wakker gemaakt alsof je in het leger zit. Natuurlijk hadden we geen goede voorbereiding op de wedstrijd.”

Het zit de middenvelder van Real Madrid ook dwars dat de Kroaten dinsdag alweer moeten aantreden tegen Turkije. “De FIFA heeft laten zien niet om de spelers te geven. Het enige wat telt is dat de wedstrijd wordt gespeeld”, stelt Modric. Kroatië won in het restant uiteindelijk nipt van Kosovo: 1-0. “Op zaterdag was het niet te doen op het veld, maar dat leek niemand wat te deren. Als ze wel om de spelers zouden geven, dan zouden ze de wedstrijd tegen Turkije naar woensdag hebben verplaatst.”