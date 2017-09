Gullit biedt excuses aan voor video: ‘Daarmee is de kous af’

Dick Advocaat heeft Ruud Gullit aangesproken op de 'kleedkamervideo' die de assistent-bondscoach na afloop van de 3-1 zege van Oranje op Bulgarije publiceerde. Gullit kreeg veel kritiek over de video, mede omdat hij sprak van een 'fantastische wedstrijd'. De timing was onhandig, zeker omdat Zweden ervoor zorgde dat WK-kwalificatie nog verder uit zicht was geraakt.

"Ik vond het geen handige actie van Ruud, dat heb ik hem gezegd en daarmee is de kous af", zegt Advocaat in een statement van de KNVB. Gullit betuigt spijt, maar wil het incident verder laten voor was het is. "Ik heb dat filmpje gemaakt in mijn enthousiasme, achteraf had ik dat niet moeten doen. En daarmee zetten we er een streep onder."

Advocaat reageerde direct na de zege al verrast. "Ik vind het eerlijkheidshalve heel vreemd dat hier een camera bij aanwezig is", zei hij, nog zonder te weten dat de beelden van Gullit afkomstig waren. "Echt? Dan is dit niet verstandig. Hier moet even een hartig woordje over worden gesproken." De KNVB zelf laat weten 'kennis te hebben genomen' van de situatie en gaat over tot de orde van de dag.

Analist Arno Vermeulen noemde het incident zondagavond bij Studio Voetbal een reden om op te stappen als assistent-bondscoach. "Het is toch geen schoolklas? De kansen om het WK te halen zijn enorm gereduceerd en blijkbaar heeft Gullit dat niet door", zei Vermeulen. "Hij staat gewoon te roepen dat ze fantastisch gespeeld hebben."