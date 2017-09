LaLiga vraagt UEFA om onderzoek naar ‘ontwrichtend’ Manchester City

Het bestuur van LaLiga heeft de UEFA schriftelijk verzocht om een onderzoek naar de transfers van Manchester City. Dat meldt de BBC maandagmiddag. LaLiga wil dat de UEFA nagaat of de Engelse club heeft voldaan aan de regels van Financial Fair Play. Op dit moment is de Europese bond al bezig met een soortgelijk onderzoek naar Paris Saint-Germain.

Volgens Javier Tebas, de voorzitter van de Spaanse competitie, werkt de 'staatssteun voor Manchester City en PSG' ontwrichtend voor het Europese voetbal. "Het zorgt voor een spiraal van inflatie die de voetbalindustrie schade toebrengt", citeert de Britse omroep. Afgelopen zomer was Manchester City met een totaalbedrag van bijna 245 miljoen euro wereldwijd koploper qua uitgaven. PSG kwam op 238 miljoen euro, zonder de 180 miljoen euro die volgend jaar waarschijnlijk wordt betaald voor Kylian Mbappé.

PSG is sinds 2011 in handen van Qatari Sports Investment (QSI), een organisatie van clubvoorzitter Nasser Al-Khelaifi. QSI wordt op zijn beurt weer wordt gefinancierd door overheidsbedrijf Qatari Investment Authority (QIA). Die constructie stuit Tebas tegen de borst. Manchester City werd in 2008 overgenomen door de Abu Dhabi United Group, die wordt gerund door Sheikh Mansour. Die is vicepremier van de Verenigde Arabische Emiraten en lid van de koninklijke familie in Abu Dhabi.