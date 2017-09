‘Bartomeu schaamde zich en zei: ‘Dit is de eerste keer dat ons dit overkomt’’

Jean-Michaël Seri leek in de slotweken van de transferwindow op weg naar Barcelona, maar het liep toch anders. De Spanjaarden vonden de middenvelder toch geen investering van veertig miljoen euro waard, want volgens de technische staf had de club geen grote behoefte aan zijn komst. In een eerder stadium legde Seri de schuld deels bij OGC Nice, maar volgens clubvoorzitter Jean-Pierre Rivère trok Barcelona de stekker eigenhandig uit de deal.

In gesprek met Canal+ blikt Rivère terug op de transfersoap. Ruim een week voor het sluiten van de transfermarkt kreeg hij te horen dat Barcelona toch afzag van de komst van Seri. Dat was op woensdagochtend 23 augustus, daags na een thuiswedstrijd van Nice tegen Napoli in de voorronde van de Champions League. "Julien Fournier (algemeen directeur van Nice, red.) belde me rond 09.00 uur op. Hij zei: 'Jean-Pierre, ik begrijp het niet. Ik ben gebeld door Barcelona en ze vertelden dat ze geen werk meer willen maken van Seri'."

Die middag werd Rivère ook gebeld door Josep Maria Bartomeu, de voorzitter van Barcelona. "Hij schaamde zich een beetje en zei: 'Dit is de eerste keer dat ons dit overkomt. Onze technische staf heeft besloten Seri niet te halen. Het is geen financiële kwestie'", zo laat de preses van Nice weten. "Ik probeerde mezelf in de schoenen van Seri te plaatsen. Het was zijn droom om naar Barcelona te gaan en daar moest plots een streep door."