Van Nistelrooij lovend: ‘Hij is een geweldige leider, ook voor de Engelse ploeg’

Harry Kane maakt de afgelopen tijd veel indruk bij de Engelse nationale ploeg. In zijn laatste drie interlands was de spits betrokken bij zes doelpunten (één assist, vijf treffers). Ruud van Nistelrooij is lovend over de spits van Tottenham Hotspur, die volgens hem ook de perfecte aanvoerder is voor the Three Lions.

“Volgens mij is hij een echte professional, iemand die keihard werkt om het maximale uit zichzelf te halen. Dat laat hij ook op het veld zien”, zegt de oud-spits van onder meer PSV, Manchester United en Real Madrid tegenover de Daily Mirror. “Hij is een fantastische speler voor Tottenham Hotspur, maar ook een geweldige leider. Dat kan hij voor de Engelse ploeg ook zijn.”

“Hij is een echte nummer negen, een sterke en krachtige spits. Daardoor is hij altijd aanspeelbaar als het team aan het opbouwen is”, vervolgt Van Nistelrooij zijn verhaal. De spits kwam dit seizoen voor Tottenham Hotspur overigens nog niet tot scoren, maar in de wedstrijd tussen Malta en Engeland verzorgde hij twee treffers. “Niets kan Kane verstoren.”