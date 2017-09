Voormalig Ajax-doelwit maakt indruk: ‘Altijd het doel geweest hier te spelen’

Ajax was deze zomer nadrukkelijk geïnteresseerd in Richarlison, maar de Braziliaan koos voor een overstap naar Watford. The Hornets maakten een bedrag van 12,5 miljoen euro over naar Fluminense. In gesprek met Goal zegt de twintigjarige aanvaller dat hij altijd heeft gedroomd van de Premier League.

“Het is een droom om in Engeland te spelen en zeker bij een club als Watford. Hier droomde ik al van toen ik klein was. Ik wilde altijd in de Premier League spelen. Het is één van de beste competities ter wereld”, stelt Richarlison, die in zijn eerste vier wedstrijden tot één doelpunt voor Watford kwam. “Ik hoefde niet twee keer na te denken toen het aanbod uit Engeland kwam, omdat het altijd een doel voor mij was om hier te spelen.”

“Ik wil geschiedenis schrijven bij Watford en veel doelpunten maken voor de club”, vervolgt de aanvaller, die Scott Duxbury, de voorzitter van the Hornets, snel wil ontmoeten. “Ik hoop dat ik hem snel kan leren kennen. Ik heb nog niet de mogelijkheid gekregen om hem te ontmoeten, maar ik wil hem graag een knuffel geven.”

Bovendien hoopt Richarlison de bekendste supporter van Watford binnenkort in levende lijve te zien. “Gomes heeft gezegd dat Elton John vaak naar wedstrijden van Watford komt en dat hij graag de spelers ziet spelen. Hij houdt van de club, toch? Hij is een muzikant en heeft veel liefde voor de club. Misschien schrijft hij wel een nummer speciaal voor mij. Wie weet!”