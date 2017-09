Sparta Rotterdam strikt markante ‘piemelspits’ als opvolger van Pogba

Vier dagen na de sluiting van de transfermarkt heeft Sparta Rotterdam een nieuwe aanwinst gepresenteerd. De Eredivisionist is akkoord met de transfervrije Nick Proschwitz over een eenjarig contract met een optie voor een extra seizoen, zo maakt Sparta wereldkundig. De dertigjarige Duitser was tot afgelopen seizoen actief bij Sint-Truiden in België.

Na het onverwachte vertrek van Mathias Pogba zocht Sparta nog een aanvallende versterking. Proschwitz paste in het plaatje en heeft de afgelopen jaren veel ervaring opgedaan in buitenlandse competities. Via de tweede elftallen van TSG Hoffenheim, Hamburger SV, VfL Wolfsburg en Hannover 96 kwam hij in 2009 terecht in het eerste van FC Vaduz. Voor die club werd Proschwitz in 2010 topscorer van de Zwitserse competitie met 23 doelpunten in 29 duels.

Later speelde hij in Zwitserland nog voor FC Thun en FC Luzern, waarna periodes volgden bij onder meer SC Paderborn 07 en Hull City. Bij de Duitse club werd hij begin 2016 op non-actief gezet nadat hij zijn edele delen toonde aan een medewerkster van een hotel in het Turkse Belek, waar de ploeg op winterstage was. Daardoor wilde Paderborn van hem af en kwam Proschwitz in februari 2016 terecht bij Sint-Truiden. Het leverde hem in België de bijnaam 'piemelspits' op.

"Na het vertrek van onder andere Mathias Pogba zochten we nog een aanvaller die complementair kan zijn aan de aanvallers die we reeds hebben in onze selectie", legt trainer Alex Pastoor uit. "Met ruim driehonderd wedstrijden en bijna honderd doelpunten in het betaalde voetbal en het spelen in meerdere competities voegen we daarmee ook ervaring toe aan onze jonge selectie."