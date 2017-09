‘Ajax is doorgaans niet zo gelukkig in het terughalen van ex-spelers’

Ajax haalde Siem de Jong deze zomer terug naar Amsterdam. De aanvallende middenvelder vertrok in 2015 naar Newcastle United en kende daar geen al te succesvolle periode. Dick Schoenaker, tussen 1976 en 1985 speler van de Amsterdammers, weet niet of de rentree van de Jong succesvol zal worden. De oud-international constateert dat Ajax niet altijd even gelukkig is met het terughalen van ex-spelers.