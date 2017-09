‘Je speelt zo jong in Oranje en je steekt er zo weinig energie in, dat kan niet’

Oranje won zondagavond met 3-1 van Bulgarije en houdt zo een sprankje hoop op deelname aan het WK. Ondanks de zege was Edo Ophof niet te spreken over de prestaties van Kenny Tete. De oud-international is van mening dat de rechtsback een onvoldoende scoorde in de wedstrijd tegen de Bulgaren.

“Je speelt zo jong in Oranje en je steekt er zo weinig energie in, dat kan gewoon niet. Als je zo'n kans krijgt, dan moet je alles geven wat je in je hebt”, zegt Ophof tegenover De Telegraaf. “Vooral als je Kenny vergelijkt met Daley Blind aan de andere kant. Hij was weinig aanspeelbaar, te traag, gaf veel te veel ballen breed of terug. Speelde plichtmatig.”

Tete was niet de enige die een onvoldoende scoorde bij Oranje. Sonny Silooy vond ook Georginio Wijnaldum geen goede wedstrijd spelen. “Hij is goed in de combinatie, altijd zijn sterke punt, maar ook dat heb ik niet gezien”, stelt Silooy. “Alles ging te traag, hij had amper diepte, ook in vergelijking met zijn mede-middenvelders. Het verschil tussen zijn spel bij Liverpool en dat in Oranje is enorm.”