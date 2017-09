Ploeggenoot hoopt op rentree rebelse Van Dijk: ‘We zijn blij dat hij er nog is’

Virgil van Dijk stuurde deze zomer nadrukkelijk aan op een vertrek bij Southampton. Onder meer Chelsea en Liverpool wilden de verdediger graag overnemen van the Saints, maar zij besloten om hem niet zijn zin te geven. Ploeggenoot Steven Davis hoopt dat de Nederlander zich op termijn weer bij de selectie zal voegen.

“Hij is een geweldige speler, met heel veel kwaliteiten. Van Dijk zou voor iedere club ter wereld kunnen spelen, zo goed is hij. We zijn blij dat hij nog steeds speler van Southampton is en hopen dat hij een sterk seizoen kan spelen”, zegt de aanvoerder van the Saints tegenover de Daily Mirror. “We zijn de afgelopen seizoenen veel belangrijke spelers kwijtgeraakt.”

“De club heeft het uitstekend gedaan door hen te vervangen. Maar je wil een keer iets bereiken en dan moet je de selectie in stand proberen te houden. Je moet de beste spelers binnenboord houden, dus daarom moest Virgil blijven”, legt Davis uit. Het contract van Van Dijk in Southampton loopt nog tot 2022. De verdediger traint al een tijdje apart van de eerste selectie van the Saints.