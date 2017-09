‘Lachwekkende’ Özil krijgt ervan langs: ‘Verstop je niet achter Sánchez’

Arsenal is het nieuwe Premier League-seizoen belabberd van start gegaan met twee nederlagen in de eerste drie wedstrijden. De valste start is de ploeg van manager Arsène Wenger op veel kritiek komen te staan en daar heeft middenvelder Mesut Özil op zijn beurt op gereageerd. Volgens Ian Wright kan de Duits-international beter zijn mond houden en een nieuw contract tekenen.

Özil bekritiseerde in de media ‘ex-spelers’ over de analyses van Arsenal. De aanvallende middenvelder zei na de 4-0 nederlaag tegen Liverpool dat er gestopt moest worden met het bekritiseren van de ploeg en er meer steun mocht komen. Oud-aanvaller Wright bestempelt de woorden van Özil als ‘lachwekkend’. “We hebben het hier over een team dat ondermaats presteert. Het gaat niet alleen over het team, maar ook over de mensen in het bestuur, de manager, iedereen.”

Er heerst al maanden onduidelijkheid over de toekomst van Alexis Sánchez en Özil bij Arsenal en Wright vindt dat de Duitser duidelijkheid moet scheppen. “Als je zo veel waarde hecht aan de kritieken, teken dan een contract, want je bent mede bepalend voor het succes van Arsenal. Je blijft je maar verstoppen achter Sánchez. Waarom heb je nog niet getekend? Dat zou ik je willen zeggen. Als je het allemaal zo belangrijk vindt, waarom heb je dan nog niet verlengd?”