‘Conte nam zijn telefoon niet op en daarom tekende Barkley niet bij Chelsea’

Ross Barkley was naar verluidt erg dicht bij een transfer naar Chelsea op de laatste dag van de transferwindow. Everton zou een bod van the Blues op de middenvelder geaccepteerd hebben, maar tijdens de medische keuring zou Barkley zich bedacht hebben. Joey Barton heeft bij talkSPORT zijn eigen lezing van het verhaal.

“Ik heb iets interessants gehoord over de mislukte transfer van Barkley. Antonio Conte had zijn telefoon uitgezet, terwijl de zaakwaarnemer van Barkley hem probeerde te bereiken. Hij wilde aan Conte vragen op welke positie Barkley zou gaan spelen, maar zijn telefoon stond uit. Daarom heeft Barkley zich bedacht en niet bij Chelsea getekend”, stelt Barton.

“Barkley dacht: als de manager de telefoon niet opneemt, wil hij me niet graag genoeg hebben. Dat is waarom hij terug is gegaan naar Everton”, zegt de 35-jarige middenvelder, die zelf nog een jaar geschorst is. Barkley ontkende overigens eerder via Twitter de berichten dat hij zich bedacht zou hebben na de medische keuring. “In tegenstelling tot de berichtgeving, heb ik bij geen enkele club de medische keuring doorlopen. Ik besloot simpelweg dat het vanwege mijn blessure het beste is om mijn opties in januari te bekijken, als ik volledig fit ben”, aldus de middenvelder.