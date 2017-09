‘Ik begrijp niet hoe PSG Mbappé heeft gehaald zonder de regels te breken’

Op de laatste dag van de transferwindow kwam er een einde aan de soap rond Kylian Mbappé. Paris Saint-Germain huurt de achttienjarige aanvaller komend seizoen van AS Monaco, waarna het hem volgende zomer voor 180 miljoen euro over moet nemen. Vadim Vasilyev, vice-voorzitter van de Monegasken, snapt niet hoe les Parisiens binnen de regels van Financial Fair Play blijven.

“Het was een hele moeilijke transfer. We wilden hem eigenlijk niet naar een directe concurrent laten gaan. Maar ik heb altijd een goede band met zijn vader gehad. Hij is ook zijn zaakwaarnemer en ze overtuigden me”, zegt Vasilyev tegenover het Russiche persbureau TASS. Paris Saint-Germain nam eerder deze zomer Neymar voor 222 miljoen euro over van Barcelona.

“De gesprekken met Paris Saint-Germain verliepen moeizaam. Ik begrijp niet hoe zij Mbappé hebben kunnen halen zonder de Financial Fair Play-regels te breken”, vervolgt de Russische vice-voorzitter van AS Monaco. Volgens kon de club het aanbod niet weigeren. “Het was een deal tussen drie partijen. Mbappé wilde dat de deal voor ons zo goed mogelijk zou zijn. Paris Saint-Germain betaalde de prijs die we vroegen.”