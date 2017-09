‘Sleurende’ Janssen krijgt advies: ‘Dan zou hij veel nuttiger zijn’

Vincent Janssen kreeg zondagavond tegen Bulgarije (3-1) opnieuw het vertrouwen van bondscoach Dick Advocaat, maar wist opnieuw niet te scoren. Zelf vond de bankzitter van Tottenham Hotspur dat hij wel een ‘goede pot’ had gespeeld. Wim Kieft denkt daar anders over. Wat de oud-international betreft moet de Oranje-international veel meer rust in zijn spel krijgen.

Janssen speelde een rol van betekenis bij de openingstreffer van Davy Pröpper, maar wist in het verdere verloop van de wedstrijd niet veel meer te laten zien. “Wat hij ontbeert is de rust", zei Kieft bij het programma Rondo op Ziggo Sport. "Kijk, we zeggen allemaal: geweldig hoe hij trekt en sleurt. Maar hij moet helemaal niet trekken en sleuren. Ik zou juist willen - en ik denk dat de coaches dat ook willen - dat hij twee meter wegloopt om vrij te komen."

Janssen moet zich volgens Kieft wat meer richten op het scoren en minder op het ‘trekken en sleuren’. "Hij is heel druk bezig, maar als hij gewoon zou leren wat vaster aan de bal te zijn... Janssen heeft natuurlijk een goed linkerbeen, waarmee hij makkelijk tot schieten komt. Dan zou hij veel nuttiger zijn.”