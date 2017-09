‘Diego Costa kan claim van 54 miljoen verwachten wegens contractbreuk’

De lucht tussen Diego Costa en Chelsea is voorlopig nog niet geklaard. The Blues slaagden er niet in om de spits deze zomer te verkopen, waardoor hij voorlopig nog onder contract staat op Stamford Bridge. De Spaans international weigert echter om terug te keren naar Londen.

Volgens de Daily Express dreigt Chelsea met een claim van 54 miljoen euro, omdat Diego Costa op dit moment contractbreuk pleegt. Het contract van de spits op Stamford Bridge loopt nog tot medio 2019, terwijl hij nog altijd een weeksalaris van zo’n 200.000 euro verdient. Chelsea overweegt nu dus naar de rechter te stappen om te zorgen dat Diego Costa weer terugkeert naar zijn werkgever. Hij verblijft momenteel in zijn geboorteland Brazilië en weigert weer aan de slag te gaan bij Chelsea.

Op zijn beurt heeft de spits nu ook zelf de hulp ingeroepen van advocaten. Chelsea heeft Diego Costa opgenomen in de 25-koppige selectie voor de Premier League, ondanks dat manager Antonio Conte de spits aan het eind van vorig seizoen via een SMS liet weten dat er geen plek meer voor hem was. Om die reden leek er een transfer in de maak, maar die is vooralsnog niet gekomen.