Pröpper: ‘Bij PSV ging het niet top en toen ging ik erover nadenken’

Davy Pröpper was zondag met twee doelpunten van grote waarde voor Oranje in de wedstrijd tegen Bulgarije. Sinds kort speelt de middenvelder voor Brighton & Hove Albion, dat vorig seizoen naar de Premier League promoveerde. Hij geeft toe dat hij niet altijd heeft gedroomd van een overstap naar the Seagulls.

“Maar de Premier League is een competitie waarin iedere speler wil spelen. Bij PSV ging het in het begin van het seizoen niet top en toen ging ik erover nadenken”, zegt Pröpper in gesprek met Metro. “Eerder was er al interesse van Zenit. Toen begon ik voor het eerst na te denken over een transfer. Ik kwam tot de conclusie dat ik wel klaar was voor een stap richting het buitenland.”

In Engeland speelt Pröpper als verdedigende middenvelder, maar bondscoach Dick Advocaat gaf hem bij Oranje een aanvallende rol. “Waar ik het liefst speel? Als ik iedere wedstrijd twee keer scoor natuurlijk op tien. Ze hebben in Engeland deze wedstrijd vast ook gezien, dus wie weet”, stelt de middenvelder, die weet dat plaatsing voor het WK lastig wordt. Zweden is qua doelsaldo uitgelopen op Oranje. “Maar na zo’n week is het belangrijkste dat we nu gewonnen hebben. Tsja, ik weet er verder ook niks op te zeggen. Moet ik nu zeggen dat het WK niet meer mogelijk is?”

In de slotfase van het treffen met Bulgarije werd Pröpper naar de kant gehaald. “Ruud Gullit vroeg in de slotfase of ik er doorheen zit. Ja, ik zei natuurlijk dat het wel ging. Een publiekswissel in de ArenA heb ik ook niet vaak gehad”, vervolgt hij tegenover De Telegraaf. “De wisselwerking met spits Vincent Janssen was ook goed. Ik denk dat de bondscoach wel tevreden is.”