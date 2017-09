België als eerste Europese land naar WK: ‘We gaan er toch eentje drinken’

Als eerste Europese land kwalificeerde België zich zondagavond voor het WK, dat volgende zomer in Rusland gespeeld wordt. De Belgen wonnen in Athene met 1-2 van Griekenland en zijn daardoor al zeker van de eerste plaats in de kwalificatiegroep. “Goed spel was het niet, maar we zijn er wel”, concludeert Jan Vertonghen tegenover Sporza.

“Het was zeker een lastige wedstrijd. De Grieken kwamen er gevaarlijk uit. We stonden niet altijd goed opgesteld achterin en daar maakten ze goed gebruik van. We vliegen meteen terug, maar we gaan toch eentje drinken”, stelt Vertonghen, die in Griekenland tot scoren kwam. De andere treffer kwam op naam van Romelu Lukaku. Doelman Thibaut Courtois constateert dat de Belgen het niet gemakkelijk hadden in Griekenland. “Ons voetbal kon beter, maar we hebben op karakter gewonnen. Dat moeten we onthouden als we het eens moeilijk hebben.”

“Tegen stugge ploegen die tactisch sterk staan, moeten we oplossingen zoeken. Dat is het voornaamste punt van aandacht voor onze ploeg. Tegen zulke ploegen moeten we het tempo opdrijven om toch die openingen te creëren”, zegt de sluitpost van Chelsea. Kevin De Bruyne ziet ook nog een verbeterpunt voor de Rode Duivels. “Nu hebben we negen maanden de tijd om alle fouten recht te trekken. Volgens mij moeten we vooral defensief een blok vormen. We moeten weten wie waar moet lopen. Dat moet er ingedrild worden voor het WK.”

“Een topwedstrijd was het niet. De Grieken speelden met negen à tien achter de bal. Het was moeilijk om openingen te vinden. Dat weten we. Ik besef ook dat zoiets niet leuk is om naar te kijken. Op zo'n moment moeten wij geconcentreerd blijven en geduld oefenen”, besluit de middenvelder van Manchester City. België verloor in zijn kwalificatiegroep nog geen enkele wedstrijd en pakte 22 punten uit 8 wedstrijden.