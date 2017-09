‘Davids had een ander probleem, de bril is puur voor mijn veiligheid’

Gervane Kastaneer maakte deze zomer de overstap van ADO Den Haag naar 1.FC Kaiserslautern. Daarmee kreeg de international van Jong Oranje toch zijn transfer naar Duitsland, nadat die afgelopen winter nog afgeketst was. Door een oogblessure kon de aanvaller destijds niet medisch gekeurd worden bij 1.FSV Mainz 05.

Daardoor speelt Kastaneer tegenwoordig met een veiligheidsbril, wat voor vergelijkingen met Edgar Davis zorgt. “Maar Davids had een ander probleem (hij kampt met staar, red.), dit is puur voor mijn veiligheid. Het was even wennen, vooral met koppen bijvoorbeeld, maar als ik de bril nu af heb voelt het al alsof ik zonder scheenbeschermers loop”, zegt de aanvaller in gesprek met De Telegraaf.

Vorige week kreeg Kastaneer zijn eerste basisplaats bij Kaiserslautern, terwijl hij in de interland tussen Jong Oranje en Jong Engeland aan de aftrap mocht verschijnen. “Dat was prachtig, want angst heb ik wel gehad”, stelt de aanvaller. “Je hoort wat er allemaal niet goed gaat met je oog. Gaat het wel goed komen? Kan ik later weer zien en gaat het oog weer functioneren zoals het hoort? De artsen hebben mij daar heel veel vertrouwen in gegeven en ik ben blij dat ik nu de bevestiging heb.”