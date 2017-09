‘Advocaat besloot Oranje apathisch richting het ravijn te laten rijden’

Oranje won zondag met 3-1 van Bulgarije en mag daardoor blijven hopen op deelname aan het WK. Door de ruime zege van Zweden in Wit-Rusland (0-4) wordt het echter lastig voor het Nederlands elftal om op de tweede plaats te eindigen. Die conclusie trokken de ochtendkranten maandag ook.

“Dick Advocaat weet dus dat zijn Oranje in oktober niet alleen van Wit-Rusland moet winnen, maar ook nog eens met forse cijfers. Lukt dat niet, dan resteert alleen de thuiswedstrijd tegen de Zweden nog om het gat in doelcijfers te dichten en de kans dat die ploeg in Amsterdam tegen een enorme nederlaag aanloopt lijkt niet al te groot”, concludeert het Algemeen Dagblad. Oranje moet in de laatste twee wedstrijden drie punten en zes treffers zien goed te maken op Zweden.

De Telegraaf vond dat bondscoach Advocaat er tegen Bulgarije al voor had kunnen zorgen dat het gat in het doelsaldo wat gedicht zou worden. “De bondscoach wist bij een 1-0 stand dat de grootste concurrent om plek twee na 37 minuten met 3-0 voor stond bij Wit-Rusland, maar besloot Oranje apathisch richting het ravijn te laten rijden”, schrijft de krant. “Net als in het Stade de France leek de tussenstand van Zweden niet tot de Oranjebank door te dringen of de staf geen snars te interesseren.”

Ondanks de overwinning was de Volkskrant niet al te positief over het spel van Oranje. “Chaotisch, bij vlagen zelfs ergerlijk. Het voetbal is gemiddeld genomen te slecht om werkelijk succesvol te zijn, te onsamenhangend. De ene keer is het gehaast, dan weer vervalt het in dat eeuwige breedtespel dat het Nederlandse voetbal verziekt”, schrijft het ochtendjournaal. Plaatsing voor het WK is volgens de Volkskrant een ‘fata morgana’.

Bovendien wordt de keuze voor Vincent Janssen in de punt van de aanval niet begrepen door de krant. “Zelfs bij de amateurs vraagt de trainer of een bepalende speler na de vakantie een beetje ritme heeft. Anders wacht hij nog maar even met een optreden in het eerste elftal. Bij Oranje, als hoogste elftal de beoogde voorbeeldploeg voor de rest van het land, is dat adagium afgeschaft”, aldus de Volkskrant. “Aandoenlijk was de werklust van Oranje, en vooral de ereronde van Arjen Robben, solo door de Arena, alsof hij dribbelde over een mals strookje gras.”

Door Trouw wordt de huidige crisis vergeleken met die in de jaren ’80, toen er twee WK’s (1982, 1986) en een EK (1984) werden gemist. “Nee, deze crisis is werkelijk dieper. Toen gloorden grote talenten: Ruud Gullit, Marco van Basten, Frank Rijkaard, de Europese kampioenen van 1988. Nu brengt Nederland al langer niets bijzonders voort. Nederland mag zich graag een opleidingsland noemen”, schrijft de krant. “Voetballand Nederland moet vrezen dat de tocht door de woestijn nog maar net is begonnen.”