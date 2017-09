‘Verliest Feyenoord vijf keer, dan zullen ze zeggen dat ik er niks van kan’

Jan de Jong volgt Eric Gudde per 1 november op als algemeen directeur van Feyenoord. Hij laat de NOS na vele jaren achter zich voor de opportunistische voetbalwereld. De Jong beseft dat hij terechtkomt in een andere wereld, ook al heeft hij zo’n beetje alles meegemaakt bij de omroep.

De Jong bereidt zich op alles voor. "Verliest Feyenoord vijf keer achter elkaar, dan zullen ze zeggen dat ik er helemaal niks van kan. Wordt Feyenoord kampioen en ik doe helemaal niks, dan ben ik een fantastische directeur”, zei De Jong bij het programma Rondo op Ziggo Sport. “Daar zal ik aan moeten wennen.”

De nieuwe algemeen directeur verwacht dat emotie een grotere rol gaat spelen dan hij gewend is bij de NOS. "Ik heb bij de NOS ook weleens wat meegemaakt, bijvoorbeeld met Tarik Z. (gijzelnemer tijdens NOS Journaal, red.). Maar dit is veel emotioneler. Het is natuurlijk ook een reden dat ik het zo mooi vindt om bij Feyenoord aan de slag te mogen. Feyenoord heeft 2,5 miljoen supporters in Nederland. Het overgrote deel is zeer correct en ongelooflijk aardig."