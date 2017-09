‘In je uppie een ereronde maken, daarmee laat Robben zijn ploeggenoten vallen’

Arjen Robben baalde zondagavond van zijn ploeggenoten, die na het laatste fluitsignaal snel de kleedkamer opzochten. De aanvoerder van Oranje liep alleen een ereronde, iets wat doorgaans door de gehele ploeg wordt gedaan. Robben uitte na afloop kritiek en gaf aan dat er nog wel over gesproken zou worden. Hugo Borst is van mening dat de buitenspeler juist zijn ploeggenoten in de steek laat door wél een ereronde te lopen.

Ondanks de 3-1 overwinning was de stemming na de wedstrijd niet positief. “Wat een zalig zootje na afloop bij het Nederlands elftal. Na de winst op Bulgarije gaat een hoop mis”, schrijft Borst in zijn column voor het Algemeen Dagblad. “Arjen Robben loopt in zijn eentje een ereronde, in het interview met Bert Maalderink noemt de aanvoerder zijn ploeggenoten apathisch, waar, even later, Dick Advocaat het faliekant niet mee eens is: de beleving was juist goed geweest.”

Wat Borst betreft had ook Robben na het laatste fluitsignaal de kleedkamer snel opgezocht. “Ach, ze doen altijd hun best om zogenaamd een eenheid te zijn, trainers en voetballers, maar echte teamgeest is zeldzaam bij verliezers”, aldus Borst, die schrijft dat iedere voetballer uiteindelijk ‘verschrikkelijk met zichzelf bezig is’. “Robben had natuurlijk nóóit een ereronde moeten lopen, zelfs niet als zijn ploeggenoten dat hebben nagelaten. Ja maar, vindt Robben, zij lieten het publiek in de steek. Maar zo demonstratief in je uppie een ereronde maken, daarmee laat Robben zijn ploeggenoten vallen.”