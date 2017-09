‘Ik begrijp niet waarom mensen denken dat we het WK gaan bereiken’

Nederland heeft nog altijd een kans om zich te plaatsen voor het WK in Rusland. De nummer drie van Groep A moet de laatste twee kwalificatiewedstrijden winnen en zorgen dat het een beter doelsaldo heeft dan concurrent Zweden, om zich als nummer twee bij de play-offs te voegen. Willem van Hanegem heeft het geloof in de WK-kwalificatie volledig verloren na de twee laatste wedstrijden die de ploeg van Dick Advocaat speelde tegen Frankrijk (4-0) en Bulgarije (3-1).

Zweden heeft drie punten meer dan Nederland en heeft een beter doelsaldo. Oranje neemt het op 7 oktober op tegen Wit-Rusland, terwijl Zweden aantreedt tegen Luxemburg. Op 10 oktober zal het Nederlands elftal ruim moeten winnen om kans te maken op de play-offs. Dat ziet Van Hanegem niet meer gebeuren. “Als ik naar dit Oranje zit te kijken, dan begrijp ik niet waarom mensen nog altijd hoop hebben dat we het WK in Rusland gaan bereiken. Zo slecht als de afgelopen twee interlands heb ik het Nederlands elftal eigenlijk zelden zien spelen”, schrijft de Kromme in zijn column voor het Algemeen Dagblad. “Misschien wel nooit. Nee, zelfs niet in de donkere jaren 80, toen we ook een tijdje totaal niet meer meetelden in Europa.”

Oranje won zondagavond weliswaar van de Bulgaren, goed was het spel niet. Van Hanegem zag dat er ook een dosis vertrouwen ontbrak bij de internationals. “En als we één goede actie zien, duurt het dertig minuten voor we het weer een beetje te pakken hebben. Oké, dan win je van Bulgarije, dat er eigenlijk ook heel erg weinig van kan. Maar je ziet het toch aan de spelers? Ze zijn het totaal kwijt. Na 2-0 zou je verwachten dat ze snel de bal uit het net zouden pakken en dan op jacht gaan naar de derde goal, maar eigenlijk voelen we allemaal hetzelfde: het is even voorbij voor Oranje.”

Volgens Van Hanegem doet Oranje voorlopig niet meer mee, maar volgens hem is er licht aan het einde van de tunnel. “Om niet alle hoop de grond in te boren: dat komt wel weer goed hoor. Maar niet op korte termijn. Daar gaan misschien wel jaren overheen. Maar we verdoen nu onze tijd met hopen dat we het nog redden. Pak de grootste talenten, stel een selectie van dertig spelers samen en zorg ervoor dat die gasten door het vuur willen gaan voor Oranje. Kijk nu al naar jongens van 16, 17 of 18 jaar en ga aan de slag met die grote talenten, want die zijn er.”