Gullit hard aangepakt: ‘Dit is een reden om op te moeten stappen’

Bondscoach Dick Advocaat keek zondagavond vreemd op toen hij werd geconfronteerd met de inmiddels veelbesproken kleedkamervideo van Ruud Gullit. De assistent-bondscoach filmde de sfeer in de kleedkamer na de 3-1 overwinning op Bulgarije en vertelde zijn kijkers dat hij een “fantastische wedstrijd” had gezien. De actie kwam hem op veel kritiek te staan en Arno Vermeulen, chef voetbal van de NOS vindt het zelfs een reden voor Gullit om op te stappen bij Oranje.

Oranje won met 3-1 door twee doelpunten van Davy Pröpper en een van Arjen Robben. Nederland blijft derde staan achter koploper Frankrijk en achtervolger Zweden, dat met 0-4 won op bezoek bij Wit-Rusland. Door de ruime zege van Zweden is het WK ver weg. De timing van de video van Gullit was derhalve niet handig. “Dit is een reden om op te moeten stappen", zei Vermeulen zondagavond bij Studio Voetbal. "Het is toch geen schoolklas? De kansen om het WK te halen zijn enorm gereduceerd en blijkbaar heeft Gullit dat niet door. Hij staat gewoon te roepen dat ze fantastisch gespeeld hebben."

"Advocaat, die er vlak achter staat, weet dit helemaal niet”, gaat Vermeulen verder. De bondscoach gaf bij het zien van de beelden aan dat hij Gullit erop aan zal spreken en er daarbij een hartig woordje gesproken zal worden. “Je schendt de regels van de kleedkamer. Jonge spelers worden er vaak op aangesproken dat ze dingen doen op social media die niet mogen. Hij zit nota bene in de technische staf."

Oud-voetballer Daniël de Ridder vindt het een onbegrijpelijke actie van Gullit. “Als ik speler was, zou ik denken: waar is onze assistent mee bezig?" Vermeulen is het met de analist eens. "Hij maakt er een flauwekulletje van. Dat imago heeft hij toch al een beetje. Ik vind het ongelooflijk dom."