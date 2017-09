‘Ik kan moeilijk naar de bank lopen om te zeggen dat er gewisseld moet worden’

Arjen Robben was zondagavond met een doelpunt belangrijk voor Oranje, dat met 3-1 wist te winnen van Bulgarije in de Johan Cruijff ArenA. De aanvaller van Bayern München tekende zelf voor de belangrijke 2-0, waarna de Bulgaren even later tegenscoorden. Met oog op de tweede plaats moest er aan het doelsaldo gewerkt worden, zeker omdat Zweden met 0-4 won van Wit-Rusland. Bondscoach Dick Advocaat voerde geen wissels door om een grotere uitslag te forceren.

In de slotfase werd Davy Pröpper, goed voor twee doelpunten, gewisseld ten faveure van Marco van Ginkel. "Voor het wisselbeleid moet je niet bij mij zijn", zei Robben na afloop tegenover Metro. "Ik ben de aanvoerder, maar ik ben geen trainer. Ik kan moeilijk naar de bank lopen om te zeggen dat er gewisseld moet worden. Ik weet het niet. Hebben we maar een keer gewisseld?"

Robben zelf wilde niet gewisseld worden, ook al zat hij er compleet doorheen na het laatste fluitsignaal. "Ik ben gesloopt. Ik ben leeg, kapot, ben op. Ik heb echt een paar dagen nodig om te herstellen. Ik heb alles gegeven, meer kan ik niet doen. Dat is het, ik kan niet toveren”, aldus Robben, die er alles aan deed om een zo goed mogelijk resultaat te behalen. “Ik probeer alles. We hebben momenteel nu eenmaal een ploeg met weinig ervaren jongens. Volgens mij was ik vandaag de enige dertiger in het veld. Of ik me machteloos voel? Moeilijk te zeggen. Het is in ieder geval een zware week voor mij geweest."