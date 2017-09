‘Dan ga ik me toch afvragen of Gullit niet een beetje in de war is’

Ruud Gullit haalde zich zondagavond de woede van Dick Advocaat op de hals door na afloop van het duel met Bulgarije kleedkamerbeelden zia zijn kanalen op de sociale media te verspreiden. De assistent-bondscoach voegde er in die video aan toe dat Nederland fantastic had gespeeld. Ook Wim Kieft is verbaasd over de actie van Gullit.

“Dan ga ik me toch afvragen of Ruud niet een beetje in de war is. Het is natuurlijk totále flauwekul. Het was zeker geen fantastic game. Zo goed was het resultaat uiteindelijk ook niet”, aldus de oud-aanvaller in de studio van Ziggo Sport.

Advocaat liet na het duel bij de NOS weten verbaasd te zijn over de video van Gullit: “Echt? Ik kan het me niet voorstellen. Dan is dit niet verstandig. Hier moet even een hartig woordje over worden gesproken. Ik zal hem erop aanspreken.”