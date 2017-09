Janssen: ‘Iedereen heeft nog het volste vertrouwen erin, dus dat is duidelijk!’

Het Nederlands elftal won zondagavond met 3-1 in eigen huis van Bulgarije, maar doordat poulegenoot Zweden met 0-4 Wit-Rusland aan de kant zette wordt kwalificatie voor het WK in Rusland nog een hels karwei. Voetbalzone was bij het duel in de Johan Cruijff ArenA en sprak na afloop met vier van de hoofdrolspelers aan de kant van Oranje.