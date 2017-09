Janssen pareert kritiek: ‘Ik heb een goede pot gespeeld’

Vincent Janssen stond tegen Frankrijk en Bulgarije in de basis, maar kon het verschil niet maken voor het Nederlands elftal. Hij schoot in beide wedstrijden in totaal één keer binnen het kader en kreeg op social media al de nodige kritiek te verduren. Ook de verslaggever van FOX Sports vond hem moeizaam spelen.

“Oh, dat is jouw mening. Ik denk dat ik vandaag een goede pot speelde. Ik had alleen moeten scoren. Dus ja”, aldus de aanvaller van Tottenham Hotspur, die tot dusverre zeven doelpunten maakte in zestien interlands. “Ik mis die kansen niet met opzet, ik was een beetje ongelukkig met mijn schoten.”

Janssen maakte in maart 2016 in de met 2-3 verloren wedstrijd tegen Frankrijk zijn debuut voor het Nederlands elftal; hij viel na 81 minuten in voor Luuk de Jong. Hij maakte tegen Engeland zijn eerste doelpunt voor Oranje. Janssen krijgt vooralsnog van bondscoach Dick Advocaat de voorkeur boven onder anderen Bas Dost.