Advocaat baalt van Gullit: ‘Hier moet een hartig woordje over worden gesproken’

Assistent-bondscoach Ruud Gullit heeft met een video op Twitter opzien gebaard bij bondscoach Dick Advocaat. Na afloop van de 3-1 overwinning op Bulgarije filmde Gullit in de kleedkamer en zei hij in de camera: “Een overwinning vandaag: 3-1 tegen Bulgarije. Het was een fantastisch duel!” Toen Advocaat werd geconfronteerd met actie van zijn rechterhand, keek hij raar op.

Gullit was blijkbaar zo tevreden met de overwinning en het spel van Oranje, dat hij de sfeer in de kleedkamer wilde delen met de rest van de wereld. Advocaat kon moeilijk geloven dat Gullit het filmpje zelf op sociale media had geplaatst en was er niet blij mee. “Echt? Ik kan het me niet voorstellen. Dan is dit niet verstandig. Hier moet even een hartig woordje over worden gesproken. Ik zal hem erop aanspreken."

Ondanks de overwinning op Bulgarije wordt het een hels karwei om de tweede plaats in de groep te bemachtigen. Concurrent Zweden, de huidige nummer twee in de poule, won met 0-4 van Wit-Rusland en heeft daardoor een beter doelsaldo dan Oranje. Zweden ontmoet in oktober Luxemburg en sluit daarna af tegen het Nederlands elftal.