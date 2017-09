Pröpper blinkt uit bij Oranje: ‘Hier doe je het voor’

Davy Pröpper stond zondagavond in de basis bij het Nederlands elftal en dat ging ten koste van Wesley Sneijder. De middenvelder van Brighton & Hove Albion beschaamde het vertrouwen van Dick Advocaat niet en maakte twee doelpunten tegen Bulgarije.

“Dat is mooi, daar doe je het voor. Maar we hadden iets eerder uit kunnen lopen. We creëerden redelijk wat kansen, zeker de eerste helft”, aldus de 26-jarige Pröpper in een interview met de NOS. Hij erkende dat Nederlands elftal er door de ruime overwinning van Zweden niet goed voorstaat in Groep A.

“We kregen in de rust te horen hoeveel het stond bij Zweden. Ook na de wedstrijd hoorden we het direct. We moeten nu veel scoren, maar niets is onmogelijk (…) We hebben gewonnen en hebben nog minimaal twee finales te spelen”, aldus Pröpper, die zijn zevende interland speelde.