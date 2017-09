‘Ik begreep niet dat hij mocht blijven staan, niet goed genoeg voor Oranje’

Nederland won zondagavond met 3-1 van Bulgarije, maar maakte een povere indruk. Diverse spelers haalden niet het gewenste niveau, onder wie Wesley Hoedt. De mandekker van Southampton speelde niet sterk, tot ongenoegen van Hans Kraay jr.. De analist van FOX Sports vindt het onbegrijpelijk dat bondscoach Dick Advocaat hem negentig minuten lang liet spelen.

“Ik begreep niet dat Hoedt mocht blijven staan. De indruk die hij op dit moment maakt, in balbezit en bij balverlies; niet goed genoeg voor het Nederlands elftal”, aldus Kraay jr. na de gewonnen wedstrijd. “Je had het liefst Daley Blind daar neergezet, maar je hebt verder geen linksback. Erik Pieters is er niet, dus die moeten we snel maar weer een keertje oproepen. Ik had Bruno Martins Indi daar gewoon neergezet. Die speelt vaak en is een stuk fitter dan Hoedt.”

Oranje kwam zondag in de Johan Cruijff ArenA al vroeg op voorsprong via Davy Pröpper. De score werd na rust uitgebreid door Arjen Robben, waarna de Bulgaren terugkwamen tot 2-1. De eindstand werd op 3-1 bepaald door Pröpper. Zweden, concurrent voor de tweede plaats, won met 0-4 op bezoek bij Wit-Rusland en heeft vooralsnog de beste papieren voor het bereiken van de play-offs.