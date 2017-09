Robben loopt als enige ereronde: ‘We gaan het hier nog over hebben’

Ondanks dat het doelsaldo duidelijk niet in het voordeel is van het Nederlands elftal, heeft Arjen Robben nog altijd vertrouwen in kwalficatie voor het WK in Rusland. “We doen nog mee”, zei de aanvoerder annex rechtsbuiten voor de camera van de NOS.

“Maar sommige dingen heb je niet in eigen hand”, voegde de 33-jarige Robben eraan toe. “Waardeloos dat het om doelsaldo gaat en niet om onderling resultaat. Dan heb je een echte finale tegen Zweden (…) Maar zolang we leven, geven we niet op.” Robben liep na afloop nog een ereronde en deed dat in zijn eentje.

De overige spelers waren al naar binnen, tot onvrede van Robben: “Dat hoort niet, we zullen het er nog wel over hebben.” De linkspoot zei uiteraard tevreden te zijn over de zege, maar dat Oranje wel meer mocht scoren: “Ik vond het na rust heel apathisch. Je moet goals maken. De wil is er bij iedereen, maar er moet nog meer beleving in zitten.”