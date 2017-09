Nederland heeft nog een sprankje hoop dankzij goals Pröpper

Het Nederlands elftal heeft zondagavond de WK-kwalificatiewedstrijd tegen Bulgarije met 3-1 gewonnen. Ondanks de broodnodige overwinning stapte de ploeg van bondscoach Dick Advocaat met gemengde gevoelens van het veld in de Johan Cruijff ArenA. Concurrent Zweden won namelijk met 0-4 op bezoek bij Wit-Rusland en is daardoor heel moeilijk te achterhalen voor Oranje.

Advocaat voerde drie wijzingen door in zijn basiselftal ten opzichte van het duel met Frankrijk (4-0): de geschorste Kevin Strootman werd vervangen door Tonny Vilhena, Kenny Tete nam de positie van Timothy Fosu-Mensah over en Wesley Sneijder werd gepasseerd ten faveure van Davy Pröpper. Laatstgenoemde bezorgde Oranje een droomstart, want hij tekende in de zevende minuut voor de openingstreffer. Vanaf het eerste fluitsignaal zocht Oranje de aanval en de sterke start werd al snel beloond. Na goed voorbereidend werk van Quincy Promes zocht Daley Blind de combinatie met Vincent Janssen en bediende de inkomende Pröpper, die van dichtbij de 1-0 binnenwerkte.

Na de vroege openingstreffer ging het publiek er in de ArenA eens goed voor zitten, want het leek de start van een mooie voetbalavond. Niets bleek minder waar, want na het doelpunt wist Nederland tot aan de rust amper meer iets te creëren. De grootste kans was na ruim een kwartier spelen nog voor Bulgarije. Stanislav Manolev leverde een prima voorzet af op Georgi Kostadinov, die buiten het bereik van Jasper Cillessen tegen de paal kopte. Oranje kwam goed weg en leek geschrokken van de kans van de Bulgaren. Van het goede spel in de beginfase was daarna niets meer terug te zien.

Het spelbeeld was na rust niet anders: Nederland had de bal en Bulgarije verdedigde. Het team van Advocaat wist zich geen raad met de compacte speelstijl van de bezoekers en kreeg het maar niet voor elkaar om er doorheen te voetballen. Combinaties en individuele acties mislukten, waardoor de Bulgaren simpel overeind bleven. De wedstrijd had een doelpunt nodig en daar zorgde Arjen Robben voor. Na 67 minuten spelen gleed hij een uitstekende voorzet van de sterk spelende Daley Blind tegen de touwen. De opluchting was voelbaar, want er moest gewerkt worden aan het doelsaldo.

Oranje maakte zich klaar voor meer doelpunten, maar kreeg een flinke tik te verwerken. Vlak na de 2-0 was het namelijk Bulgarije dat het doel vond. Een vrije trap van Ivelin Popov werd belabberd verdedigd en viel er bij de tweede paal in. Milanov leek de bal nog te schampen. Nederland pikte de draad meteen weer op en bleef jagen op een doelpunt. Deze kwam er tien minuten voor tijd. Promes gaf voor op Pröpper, die de bal met zijn hoofd in de verre hoek legde.

In de slotfase kwam Oranje niet meer tot scoren, terwijl Zweden er in Wit-Rusland nog 0-4 van maakte. Daardoor heeft Zweden de beste kaarten voor de tweede plaats in de poule. De concurrent van Oranje treft in oktober Luxemburg, terwijl Nederland op bezoek gaat bij Wit-Rusland. Op 10 oktober staat de wedstrijd tussen Nederland en Zweden op het programma.