Zweden maakt er vier in Wit-Rusland en werkt aan doelsaldo

De nationale ploeg van Zweden heeft zondagavond geen fout gemaakt in de achtste speelronde van de kwalificatiereeks voor het WK in Rusland. Het team van bondscoach Janne Andersson won met 0-4 van Wit-Rusland en na 37 minuten stond het al 0-3 in de Borisov Arena. Zweden is nu de koploper van Groep A.

De Scandinaviërs, die een wedstrijd meer hebben gespeeld dan Frankrijk, hebben nu een doelsaldo dat zes doelpunten beter is dan dat van het Nederlands elftal en zij liggen dus op pole position. De basis voor de zege werd al in de eerste helft gelegd: Emil Forsberg opende na achttien minuten de score door de doelman te omspelen en het verlaten doel te vullen. Christoffer Nyman verdubbelde de marge door defensief geblunder af te straffen en Marcus Berg tekende voor de 0-3, op aangeven van Forsberg.

Forsberg is nu in zijn laatste vijf interlands bij vijf doelpunten direct betrokken geweest: vier treffers en één assist. Dat aantal had nog hoger kunnen zijn, ware het niet dat Forsberg een vrije trap tegen de lat schoot. Zweden wist dat de punten wel binnen waren en scoorde na de onderbreking nog maar één keer: Andreas Granqvist benutte zes minuten voor tijd een strafschop.