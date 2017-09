‘Het was niet makkelijk, want hij wilde naar Arsenal en Liverpool’

Arsène Wenger zei zaterdag tegen beIN Sports dat Arsenal een bod van 98 miljoen euro had uitgebracht op Thomas Lemar en volgens diverse tabloids had AS Monaco dat voorstel ook geaccepteerd, maar wilde de speler zelf niet weg. Dat weerlegt Vadim Vasilyev, vicevoorzitter van de Monegasken. Hij zegt dat Monaco helemaal niet akkoord ging met een voorstel.

“Het was niet makkelijk. Thomas wilde naar Arsenal en naar Liverpool, maar na enkele gesprekken hebben we een gezamenlijke beslissing genomen zodat hij hier zou blijven. Hij is een erg belangrijke speler voor ons. We konden hem niet verkopen, het zou het hele team en de individuele spelers hebben beïnvloed”, aldus Vasilyev in gesprek met TASS.

“De speler koos ervoor om bij Monaco te blijven. Je wil daar niet teveel over praten”, sprak Wenger. “Wat aan de onderhandelingstafel gebeurt, moet je respecteren. Ik weet dat we in een tijdperk van transparantie leven, maar je moet iedereen respecteren.” De 21-jarige Lemar heeft in het Stade Louis II nog een contract tot de zomer van 2020.