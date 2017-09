‘De spelers van Arsenal moeten zich niet als baby’s gedragen’

Emmanuel Petit heeft geen goed woord over voor het spel van Arsenal. De club uit Londen staat na drie speelronden met drie punten op de zestiende plaats in de Premier League en Petit laat zich in een interview met de Daily Mirror kritisch uit over de instelling van de mannen van Arsène Wenger.

“Als ik ze zie spelen, en ik zie ze vaak in actie, dan lijkt het alsof ze zonder motivatie voetballen. Arsène krijgt de schuld, maar ik zie niet in waarom het allemaal aan hem zo liggen. Waarom zou het ook? Waarom zou een speler gemotiveerd moeten worden om voor een van de grootste clubs van de wereld te spelen, in een van de mooiste stadions van de wereld?”, vraagt de oud-middenvelder uit Frankrijk zich af.

“Sommigen weten niet wat het inhoudt om het shirt van Arsenal te dragen. Ze moeten zich afvragen wat ze voor de club kunnen betekenen en niet andersom. Sommigen moeten met hen gaan zitten en zeggen dat ze zich niet als baby’s en kleine kinderen moeten gedragen. Ze zouden er trots op moeten zijn om het Arsenal-tenue te dragen”, besluit Petit. Arsenal neemt het zaterdag op tegen Bournemouth.