‘23-jarige zoon van Abramovich doet bod van 250 miljoen euro’

De zoon van Roman Abramovich, Arkady, krijgt mogelijk net als zijn vader een profclub onder zijn hoede. De 23-jarige Rus is volgens Sport-Express een van de kandidaten om CSKA Moskou te kopen en zou een bod hebben uitgebracht van 250 miljoen euro.

Een woordvoerder van Abramovich sr. heeft ontkend dat er al een overeenkomst is bereikt, maar de onderhandelingen zouden zich wel in een vergevorderd stadium bevinden. Abramovich was met zijn bedrijf Sibneft jarenlang de hoofdsponsor van CSKA en is een fervent fan van De Legerclub, die momenteel zesde staat in de Premjer Liga.

Arkady Abramovich is de oprichter van ARA Capital en investeerde zo’n 210 miljoen euro in dit consortium. Daarnaast heeft hij aandelen in het bezit van Gazprom, Rosneft, Lukoil en Chelsea. Arkady Abramovich beschikt over een vermogen van naar verluidt 2,3 miljard euro.