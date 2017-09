‘Ja, ik heb overwogen Arsenal te verlaten, daar peinsde ik over’

Arsène Wenger is al twintig jaar manager van Arsenal, maar staat sinds de afgelopen paar jaar steeds vaker onder druk. The Gunners winnen te weinig prijzen en de roep om een wisseling van de wacht zwengelt aan, zeker na het 4-0 verlies van Arsenal tegen Liverpool afgelopen weekend. De Fransman heeft afgelopen zomer gedacht aan een vertrek uit Londen.

"Ja, het klopt. Ik heb overwogen Arsenal te verlaten", vertelde Wenger bij Telefoot. "Ik ben hier nu twintig jaar en ik dacht eraan te stoppen vanwege persoonlijke omstandigheden. Doorgaan of stoppen, daar peinsde ik over. Vorig seizoen hadden we een heel lastig seizoen, dus ik dacht aan een vertrek", verwijst de Fransman naar de vijfde plaats van Arsenal in de Premier League, waardoor de club Champions League-voetbal misliep.

Ook dit seizoen loopt het nog niet bij Arsenal, erkent Wenger. "Dit seizoen zijn we slecht begonnen, maar we kunnen kampioen worden. Of ik ooit een andere club onder mijn hoede kan nemen? Ja, dat kan ik wel. Er is wel eens contact geweest met Paris Saint-Germain", besluit Wenger, die eerder als trainer actief was voor onder meer het Japanse Nagoya Grampus en AS Monaco.