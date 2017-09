‘Ik wil geschiedenis schrijven met Paris Saint-Germain, in mijn stad’

Kylian Mbappé maakte na een lange transfersoap deze zomer eindelijk de gewenste stap naar Paris Saint-Germain. De aanvaller van AS Monaco wordt eerst voor een seizoen gehuurd, waarna PSG de jongeling definitief over moet nemen voor 180 miljoen euro. Mbappé geeft aan dat Neymar, maar vooral de liefde voor de stad Parijs hem naar de club van trainer Unai Emery trok.

Grote buitenlandse clubs hadden interesse in Mbappé, zoals Arsenal en Real Madrid, maar de aanvaller wilde eerst furore maken in de Ligue 1. "Grote spelers hebben eerst in hun eigen land geschiedenis geschreven", vertelt het achttienjarige talent in gesprek met Telefoot. De Fransman zegt dat hij zijn thuisland nog niet achter zich wilde laten alvorens hij zijn stempel heeft gedrukt in Frankrijk.

"Ik wil geschiedenis schrijven met Paris Saint-Germain, in mijn stad", vervolgt Mbappé, die is geboren in Bondy, vlakbij de Franse hoofdstad. De aanvaller heeft de ambitie om veel prijzen te gaan pakken dit seizoen. "De Champions League is onderdeel van ons seizoen en die willen we winnen. Als je naar een club als deze komt, eentje die de ambitie heeft om de beste van de wereld te zijn, dan hoop je ook alles te winnen."

Mbappé geeft aan dat hij al langere tijd zat te denken aan een transfer naar PSG, nog voordat Neymar zich aansloot bij les Parisiens. De komst van de Braziliaan bij de Franse topclub was dan ook niet van doorslaggevende betekenis voor de international: "Nee, ik dacht al een tijdje aan Parijs. Neymar als teamgenoot hebben is slechts een extra drijfveer. Spelen met Neymar is iets speciaals."