Dembélé betuigt geen spijt: ‘Ik zocht naar redenen om niet te hoeven trainen’

Ousmane Dembélé vertrok deze zomer met veel bombarie bij Borussia Dortmund. De Fransman heeft zijn droomtransfer naar Barcelona te pakken, maar moest daarvoor zijn voormalig werkgever in het harnas jagen. De buitenspeler weigerde op een gegeven moment op de training te verschijnen, maar daar heeft Dembélé geen spijt van.

"Als mijn transfer niet was doorgegaan en ik had er niets aan gedaan om naar Barcelona te kunnen, dán had ik nu spijt gehad", stelt het twintigjarige toptalent, die tot verbazing van trainer Peter Bosz en de clubleiding niet meer kwam opdagen voor de training, in gesprek met het Spaanse Sport. Ook voormalig ploeggenoten bij de Duitse topclub hekelden de actie van Dembélé, maar dat had hij ervoor over.

"Ik zocht naar redenen om niet te hoeven trainen, ik wilde niet gaan", aldus Dembélé, die uiteindelijk zijn zin kreeg en voor 105 miljoen euro de overstap maakte naar het Camp Nou, een bedrag dat door bonussen kan oplopen tot 147 miljoen. De aanvaller stelt dat hij 'redelijk kalm' bleef tijdens alle onrust rond zijn persoon. "Het was iets tussen Barcelona en Dortmund. Ik wist dat ik geduld moest hebben."

Dembélé zegt in het vraaggesprek dat Barcelona een droom voor hem is: "Ik had een poster van Andrés Iniesta. Hij was een ander soort speler: elegant, speciaal… een genie. Ik keek alle wedstrijden van Barcelona om te zien hoe ze voetbalden en hoe de genieën speelden: Iniesta en Lionel Messi. Ik probeerde hen na te doen, maar dat lukte niet. Messi haalt altijd een zeer hoog niveau. Hij is de beste speler ter wereld."