Rooney krabbelt niet terug: ‘Ik heb mijn beslissing echt genomen’

Wayne Rooney heeft in augustus een punt gezet achter zijn interlandloopbaan, maar bondscoach Gareth Southgate heeft aangegeven dat hij de routinier misschien graag wil opnemen in zijn selectie mocht Engeland zich kwalificeren voor het WK in Rusland van volgend jaar. Rooney is echter duidelijk: hij keert niet terug in het shirt van the Three Lions.

"Het zou stom zijn om niet meer aan Rooney te denken", zei Southgate eerder in gesprek met the Guardian. "Waarom zou je de deur dicht moeten doen? Voor een groot deel is het aan Rooney om die vraag te beantwoorden, we moeten namelijk zijn beslissing en beweegredenen respecteren. Maar in het verleden heb ik spelers gezien die van gedachten veranderden."

Hoewel de voormalig verdediger hoopvol gestemd was, maakt Rooney in gesprek met talkSPORT een einde aan het gerucht dat hij misschien tóch weer voor Engeland gaat voetballen. "Ik heb mijn beslissing genomen", vertelt de topscorer van Engeland aller tijden. "Ik heb het enkele keren gezien dat spelers terugkomen van hun pensioen en aan toernooien gaan meedoen, maar dat is niet goed."

"Ik vind dat de jongens die zich nu proberen te kwalificeren voor Rusland het verdienen om het toernooi te spelen, als ze zich kwalificeren. Ik heb mijn beslissing echt genomen", besluit Rooney. Engeland gaat in Groep F momenteel aan kop met zeventien punten uit zeven wedstrijden, met twee punten voorsprong op nummer twee Slowakije.