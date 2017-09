Zidane baalt van zwarte bladzijde in loopbaan: ‘Ik voel me niet trots’

Zinédine Zidane is momenteel de gevierde man bij Real Madrid. De trainer van de Koninklijke rijgt de prijzen aaneen, waardoor de Fransman op handen wordt gedragen in de Spaanse hoofdstad. Toch heeft Zizou beduidend mindere momenten gekend en in gesprek met Telefoot blikt hij terug op misschien wel het meest pijnlijke moment uit zijn carrière: de kopstoot tegen Marco Materazzi.

In de WK-finale van 2006 tussen Frankrijk en Italië schokte de voormalig middenvelder de gehele voetbalwereld door in de 110e minuut de Italiaanse verdediger te trakteren met een kopstoot tegen de borst. Het opmerkelijke incident werd opgemerkt door de arbitrage, waarna Zidane met rood kon inrukken en zo zijn interlandcarrière abrupt werd beëindigd.

Italië won na een 1-1 gelijkspel uiteindelijk via strafschoppen de finale, maar Zidane kijkt vooral met schaamte terug op de kopstoot. "Ik voel me niet trots", aldus de Fransman. "Ik ben niet trots op dit incident. Alle jonge gasten, coaches, vrijwilligers die voetbal iets speciaals maken en dan dit… Het is een onderdeel van mijn carrière, mijn leven. Het is iets wat allesbehalve plezierig is, maar ik moet het accepteren en blijven verwerken."