Kritiek op ‘zak aardappelen’ Buffon na afgang: ‘Gigi is niet langer top’

Gianluigi Buffon moest zaterdagavond tegen Spanje drie keer de bal uit het net vissen tijdens de WK-kwalificatiewedstrijd in het Santiago Bernabéu (3-0). Italië had niets in te brengen en zag met name hoe Isco met twee goals de show stal. Buffon krijgt daags na het treffen veel kritiek te verduren van de Italiaanse pers en er wordt getwijfeld of de doelman van Juventus nog wel voldoet.

La Gazzetta dello Sport haalt uit naar de 39-jarige sluitpost, die volgens de roze sportkrant te oud zou zijn voor een plek bij het nationale team. "De tijd vliegt voorbij en zijn reactievermogen en reflexen zijn niet langer top. De vrije trap van Isco was niet met een lastige curve geschoten. Gigi is niet super meer", aldus de krant, die Buffon net als Marco Verratti een 4,5 uit 10 geeft.

De 170-voudig international wordt op sociale media bestempeld als 'een zak aardappelen' of 'bejaarde', maar zover gaat de Italiaanse pers niet, hoewel de prestatie van het nationale team wel hard wordt aangepakt. Tuttosport spreekt van een blamage en het scenario dat Italië voor het eerst sinds 1958 een WK gaat missen wordt voor het eerst veelvuldig aangehaald. Spanje heeft in de kwalificatiereeks drie punten meer, na zeven kwalificatieduels: negentien om zestien.