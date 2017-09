Klopp: ‘We zijn geen George Orwell, waar iedereen alles meteen weet’

Barcelona is er niet in geslaagd om Philippe Coutinho los te weken van Liverpool, tot vreugde van Jürgen Klopp. De manager van the Reds heeft dit seizoen nog geen gebruik kunnen maken van de diensten van de Braziliaan wegens een zogenaamde rugblessure, maar de Duitser verwacht dat Coutinho na de interlandperiode wél veel moois laat zien in het shirt van Liverpool.

Coutinho kwam nadrukkelijk in beeld bij de Catalanen nadat Paris Saint-Germain een recordbedrag overhad voor Neymar. Barcelona haalde Ousmane Dembélé van Borussia Dortmund en wilde ook Coutinho strikken. De Spaanse grootmacht claimde dat Liverpool tweehonderd miljoen euro eiste voor de spelmaker, maar de Engelse club benadrukt bij monde van Klopp nogmaals dat dit onzin is.

"Geloof niet alles wat er wordt gezegd door de media", zegt Klopp in gesprek met het Duitse Sport1. "Dat er aanbiedingen zijn hier en daar en dat er al een akkoord is wanneer er zogenaamd al een bod op tafel ligt. We zijn geen George Orwell, waar iedereen alles meteen weet. We hebben exact de situatie die we wilden en er heeft zich geen ander scenario voltrokken."

Klopp weigert de situaties van Dortmund en Liverpool met elkaar te vergelijken. "Wij hebben onze situatie en Dortmund een andere. Dortmund heeft besloten om hun speler (Dembélé, red.) te laten gaan, dus ik kan niet veel met de vergelijkingen. We hebben nog steeds een hele goede speler in de selectie die gewoon kan voetballen."