Cambuur pakt eindelijk punten door winnende knal van Houtkoop

SC Cambuur heeft zondagmiddag knap weten te winnen van FC Volendam. De Friezen waren als hekkensluiter begonnen aan het duel in Noord-Holland en ondervonden veel strijd in het Kras Stadion, maar klimmen door de moeizame winst op de ranglijst. Een vrije trap van Xander Houtkoop was voldoende voor de zege: 0-1. Het is voor FC Volendam, dat één punt heeft, de slechtste seizoenstart sinds het seizoen 1999/00.

In de eerste helft kregen beide teams enkele kleine mogelijkheden, maar keepers Hobie Verhulst en Jesse Bertrams hoefden slechts enkele keren in actie te komen. Scheidsrechter Jeroen Manschot had echter wel een drukke middag, want in de eerste 45 minuten deelde de arbiter vijf keer geel uit. Dylan Mertens had namens de thuisploeg de kans om vlak voor rust toe te slaan, maar zijn poging miste het doel met enkele centimeters.

Na de pauze was het Cambuur dat snel kon juichen: Houtkoop schoot een vrije trap op knappe wijze in de winkelhaak, waardoor de ploeg van Marinus Dijkhuizen voor het eerst dit seizoen op voorsprong kwam. Vervolgens was het Bertrams die de uitploeg op de been hield met een paar fraaie reddingen. Door de winst passeert Cambuur Volendam op de ranglijst en heeft het de eerste punten van het seizoen behaald.