Wenger: ‘Hij kan de nieuwe Pelé worden, hij is nog maar achttien jaar’

Arsène Wenger dicht Kylian Mbappé een grote toekomst toe. De achttienjarige aanvaller wordt door Paris Saint-Germain voor een jaar gehuurd van AS Monaco, waarna les Parisiens verplicht zijn de jongeling voor ongeveer 180 miljoen euro definitief over te nemen. Ook Arsenal wilde Mbappé graag inlijven, maar de club kon het hoge bedrag niet ophoesten.

"Ik wilde hem ook hebben", aldus de manager van the Gunners bij Telefoot. "Maar 180 miljoen euro is veel te veel voor ons." Wenger ziet in Mbappé, die afgelopen donderdag namens Frankrijk nog scoorde tegen Oranje (4-0), een wereldster: "Hij kan de nieuwe Pelé worden. Zijn groeimogelijkheden kent geen grenzen. Hij is nog maar achttien jaar en zal alleen maar sterker worden."

Mbappé maakte vorig seizoen veel indruk bij AS Monaco, door onder meer 26 doelpunten te maken in 44 competitiewedstrijden. "Hij heeft veel kwaliteiten voor een spits, hij scoort veel en brengt ook zijn teamgenoten vaak in stelling om tot scoren te komen", vervolgt de Fransman. "Dat is een kwaliteit die alleen voor de grote spelers is weggelegd."