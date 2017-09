Rooney lovend: ‘Als Van Gaal was gebleven, was het veel beter gegaan’

Wayne Rooney verliet Manchester United deze zomer na dertien jaar om terug te keren bij Everton. De topscorer aller tijden van the Red Devils, met 253 goals, heeft in zijn loopbaan bij de Engelse grootmacht met vier managers samengewerkt, onder wie Louis van Gaal. De oud-international van Engeland is van mening dat de Nederlander succesvoller had kunnen zijn bij de club als hij meer tijd zou hebben gekregen.

"Hij heeft veel over zich heen gehad", zegt Rooney in gesprek met talkSPORT over Van Gaal. "Ik geloof dat, als hij was gebleven, het veel beter was gegaan. Hij keek naar de hele kleine details, niet alleen op het veld maar ook daarbuiten. Wat hij bijvoorbeeld deed is altijd de standaard hoog houden voor de spelers. Hij eiste veel van ons, iedere dag weer."

Van Gaal kwam in 2014 naar Old Trafford, maar twee jaar later werd de Nederlander gesommeerd te vertrekken, met alleen een FA Cup als tastbare prijs. United wil weer een gooi doen naar de landstitel en legde deze zomer onder anderen Romelu Lukaku vast. Een goede aanwinst, aldus Rooney. "Hij is de perfecte speler voor dit United. Hij is krachtig, snel, sterk aan de bal en maakt doelpunten, dus zeker weten dat hij het team beter maakt."