‘Ik vind dat Ajax en PSV hebben zitten slapen, Feyenoord heeft een beleid’

Rick van Drongelen maakte deze zomer een transfer van Sparta Rotterdam naar Hamburger SV. De achttienjarige verdediger maakt vooralsnog indruk bij de Bundesliga-club, terwijl clubs als PSV en Ajax volgens veel analisten een linksback goed hadden kunnen gebruiken. Hans Kraay jr. zegt dat de Nederlandse topclubs hun kans hebben gemist.

"Ik vind dat Ajax en PSV hebben zitten slapen", vertelde Kraay jr. zondagochtend bij FOX Sports. "Feyenoord heeft Ridgeciano Haps 34 keer gezien in de Eredivisie (namens AZ, red.) en die vinden Haps een uitstekende vervanger voor Terence Kongolo (die deze zomer is vertrokken naar AS Monaco, red.). Dat is een beleid."

"Als je bij PSV geen linksback hebt en je weet dat Jetro Willems weggaat (inmiddels vertrokken naar Eintracht Frankfurt, red.)… Van Drongelen speelt linksback en links in het centrum. Hij heeft onder Alex Pastoor 31 keer gespeeld en dat is ook geen dommerik. PSV en Ajax hebben allebei iemand nodig die op allebei de plekken kan spelen. Hoe makkelijk was het geweest om hem te nemen?"