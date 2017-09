De Mos: ‘Ik zie het voor mijn neus gebeuren bij PSV met Van Bommel’

Aad de Mos wijt een groot deel van de achterstand van het Nederlands voetbal aan het feit dat er te veel wordt vastgehouden aan de Nederlandse school en er te weinig naar het buitenland wordt gekeken. De oud-oefenmeester zag Oranje donderdagavond roemloos ten onder gaan tegen Frankrijk (4-0) en wil daarom graag verandering zien.

"Ik zie het voor mijn neus gebeuren bij PSV met Mark van Bommel", aldus De Mos over de trainer van PSV Onder-19, de ploeg die afgelopen weekend nog de leeftijdsgenoten van Ajax met 0-5 van de mat tikte. "Die heeft in het buitenland bij Bayern München en AC Milan gespeeld en die brengt er toch een heel ander soort voetbal in. De bal direct in de diepte, buitenspelers die naar binnen komen. Daar ben ik van gecharmeerd."

"Daar moeten wij naartoe", vervolgt de oud-trainer van onder meer Ajax, PSV, Anderlecht en KV Mechelen in zijn betoog bij FOX Sports. "Mensen die in het buitenland gewerkt hebben en met andere ideeën komen, in plaats van mensen die vastgeroest zitten bij de KNVB. Je moet man en paard noemen, zoals het op dit moment is."