Mignolet looft topaankoop: ‘Niemand twijfelde of hij zou slagen bij Liverpool’

Mohamed Salah heeft weinig moeite met acclimatiseren in de Premier League. De buitenspeler van Liverpool, die deze zomer AS Roma inruilde voor het team van manager Jürgen Klopp, heeft drie doelpunten gemaakt in zijn eerste vijf optredens voor the Reds en is zodoende genomineerd voor Speler van de Maand van augustus in Engeland. Zijn goede prestaties komen niet als een verrassing, zegt Simon Mignolet.

"Hij heeft al een tijdje gevoetbald bij Chelsea en weet wat de Premier League inhoudt", aldus de Belgische doelman op de clubsite van Liverpool over zijn teamgenoot. "Hij is snel, maar tegelijkertijd erg sterk en stabiel, waardoor hij duels kan winnen en om kan gaan met het fysieke spel in de competitie. Niemand twijfelde eraan of hij het wel aankon en zou slagen bij Liverpool."

"Hij heeft het goed gedaan bij Roma en is als een zelfverzekerde speler naar Engeland teruggekeerd", vervolgt Mignolet. "Laten we hopen dat hij zijn goede prestaties voortzet, omdat zulke individuele spelers het verschil kunnen maken. Salah is heel belangrijk voor ons omdat hij, net als Sadio (Mané, red.), over veel snelheid beschikt. Dat kan je niet trainen, je moet het hebben om de tegenstander uit elkaar te spelen."

"Wat zo speciaal aan hen is, is dat zij ook hard werken en terug komen om te verdedigen. Dat is soms misschien nog wel belangrijker om te doen als buitenspeler. Natuurlijk wil iedereen doelpunten maken en kansen creëren, maar je moet ook een steentje kunnen bijdragen en een solide verdediging vormen. En dat doen zij altijd en daar zij wij dankbaar voor", besluit de sluitpost.